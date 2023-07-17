Бывшая фигуристка Тутберидзе объяснила, почему согласна с поднятием возрастного ценза

Бывшая фигуристка Диана Гусева, выступавшая под руководством Этери Тутберидзе, высказалась о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

«Правильно ли, что в фигурном катании подняли возрастной ценз? Думаю, да. Сейчас уже десятилетние прыгают четверные — это круто, здорово. Но все хотят, чтобы и взрослые тоже немного покатались, показали свои программы на соревнованиях. На одних маленьких смотреть не так интересно», — сказала Гусева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Гусева выступала в одиночном катании. Она тренировалась в ЦСКА у Светланы Букаревой, Максима Завозина, Инны Гончаренко и в «Хрустальном» у Этери Тутберидзе. Из-за травмы Диана перешла в танцы на льду. Она планировала выступать за Бельгию, но завершила карьеру после карантина во время пандемии коронавируса.