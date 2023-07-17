Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бывшая фигуристка Тутберидзе объяснила, почему согласна с поднятием возрастного ценза

Бывшая фигуристка Тутберидзе объяснила, почему согласна с поднятием возрастного ценза
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая фигуристка Диана Гусева, выступавшая под руководством Этери Тутберидзе, высказалась о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

«Правильно ли, что в фигурном катании подняли возрастной ценз? Думаю, да. Сейчас уже десятилетние прыгают четверные — это круто, здорово. Но все хотят, чтобы и взрослые тоже немного покатались, показали свои программы на соревнованиях. На одних маленьких смотреть не так интересно», — сказала Гусева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Гусева выступала в одиночном катании. Она тренировалась в ЦСКА у Светланы Букаревой, Максима Завозина, Инны Гончаренко и в «Хрустальном» у Этери Тутберидзе. Из-за травмы Диана перешла в танцы на льду. Она планировала выступать за Бельгию, но завершила карьеру после карантина во время пандемии коронавируса.

Материалы по теме
«Щербакова первая прыгнула четверной». Интервью с бывшей ученицей Тутберидзе
Эксклюзив
«Щербакова первая прыгнула четверной». Интервью с бывшей ученицей Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023