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Бывшая воспитанница Тутберидзе: Сергей Дудаков очень мудрый

Бывшая воспитанница Тутберидзе: Сергей Дудаков очень мудрый
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Бывшая российская фигуристка Диана Гусева, выступавшая под руководством Этери Тутберидзе, рассказала о тренере Сергее Дудакове.

«Сергей Дудаков очень мудрый, очень много дал мне знаний по технике, как правильно прыгать, как правильно выполнять упражнения. Он очень умный, требовательный, много мне подсказал всего, и я ему очень благодарна за это», — сказала Гусева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Гусева выступала в одиночном катании. Она тренировалась в ЦСКА у Светланы Букаревой, Максима Завозина, Инны Гончаренко и в «Хрустальном» у Этери Тутберидзе. Из-за травмы Диана перешла в танцы на льду. Она планировала выступать за Бельгию, но завершила карьеру после карантина во время пандемии коронавируса.

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