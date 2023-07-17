Бывшая воспитанница Тутберидзе — о Туктамышевой: не понимаю, как она до сих пор катается!

Бывшая российская фигуристка Диана Гусева, выступавшая под руководством Этери Тутберидзе, высказалась о чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой.
«Хотела бы я такую длинную карьеру, как у Туктамышевой? Если честно — нет (смеётся). Я очень ею восхищаюсь, не понимаю, как она до сих пор катается! Сколько надо найти сил, энергии и мотивации! Она большая молодец, но я бы так не смогла, поэтому и не хотела бы», — сказала Гусева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.
Гусева выступала в одиночном катании. Она тренировалась в ЦСКА у Светланы Букаревой, Максима Завозина, Инны Гончаренко и в «Хрустальном» у Этери Тутберидзе. Из-за травмы Диана перешла в танцы на льду. Она планировала выступать за Бельгию, но завершила карьеру после карантина во время пандемии коронавируса.
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