Татьяна Навка рассказала о встрече с долгожданным гостем — Романом Костомаровым

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила о встрече с долгожданным гостем – своим бывшим партнёром Романом Костомаровым.
Костомаров, который провёл в больнице 175 дней, навестил Навку вместе со своей супругой, чемпионкой мира Оксаной Домниной.
«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с Оксаной у нас дома. Такая тёплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись.
Не устаю восхищаться, Рома, твоей силой духа, характером, а также потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя. Уверена, что все твои поклонники, так же, как и я, верят, что мы с тобой ещё станцуем на льду», — написала Навка в соцсетях.
Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля. В дальнейшем Роману предстоит протезирование рук.
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