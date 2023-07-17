Татьяна Навка рассказала о встрече с долгожданным гостем — Романом Костомаровым

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила о встрече с долгожданным гостем – своим бывшим партнёром Романом Костомаровым.

Костомаров, который провёл в больнице 175 дней, навестил Навку вместе со своей супругой, чемпионкой мира Оксаной Домниной.

«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с Оксаной у нас дома. Такая тёплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись.

Не устаю восхищаться, Рома, твоей силой духа, характером, а также потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя. Уверена, что все твои поклонники, так же, как и я, верят, что мы с тобой ещё станцуем на льду», — написала Навка в соцсетях.

Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля. В дальнейшем Роману предстоит протезирование рук.