Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Валиева поддержала Ангелину, потерявшую родителей в результате ЧП на Крымском мосту

Валиева поддержала Ангелину, потерявшую родителей в результате ЧП на Крымском мосту
Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева поддержала 14-летнюю Ангелину, лишившуюся родителей в результате трагедии на Крымском мосту.

«Вчера с Ангелиной и её семьей произошла трагедия, и, на мой взгляд, её нельзя обойти стороной. Сейчас очень важно всем поддержать Ангелину и стать для неё большой семьёй. Давайте все-все выложим такие же фото у себя на страничках с хештегом #АнгелинаМысТобой», — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в ночь на понедельник двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершённого террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023