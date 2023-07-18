Валиева поддержала Ангелину, потерявшую родителей в результате ЧП на Крымском мосту

Российская фигуристка Камила Валиева поддержала 14-летнюю Ангелину, лишившуюся родителей в результате трагедии на Крымском мосту.

«Вчера с Ангелиной и её семьей произошла трагедия, и, на мой взгляд, её нельзя обойти стороной. Сейчас очень важно всем поддержать Ангелину и стать для неё большой семьёй. Давайте все-все выложим такие же фото у себя на страничках с хештегом #АнгелинаМысТобой», — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в ночь на понедельник двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершённого террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.