Норвежская фигуристка завершила карьеру из-за проблем с кардиостимулятором

23-летняя норвежская фигуристка Мария Бьоркли, выступавшая в танцевальном дуэте с Джеймсом Кошутой, объявила о завершении карьеры по состоянию здоровья.

В январе 2023 года Бьоркли и Кошута стали первым танцевальным дуэтом, представившим Норвегию на чемпионате Европы. Они не прошли квалификацию, заняв только 22-е место в ритм-танце, но записали на себя это историческое достижение.

После чемпионата Европы состояние здоровья Марии ухудшилось. Как выяснилось, девушка родилась с пороком сердца, ей сразу провели операцию, но в 17 лет ей снова пришлось лечь на операционный стол. В 2020 году фигуристке поставили кардиостимулятор. После чемпионата Европы Марии должны были заменить провода, но операция несколько раз откладывалась. Оказалось, что один из проводов врос в сердечный клапан, сделав риск хирургического вмешательства чрезвычайно высоким, поэтому, посовещавшись, врачи настояли на том, чтобы Бьоркли завершила карьеру.

«У меня всю жизнь были проблемы с сердцем, поэтому я знала, чем рискую, когда сделала ставку на спорт.

Могу продолжать тренироваться, но не на таком уровне. Топ-спортсменом я больше быть не могу. Что для меня значит спорт? Он многое мне дал. Это единственное, чем я занималась.

Здорово, что нам удалось выступить на чемпионате Европы, хотя у нас были гораздо большие цели. Мы мечтали о чемпионате мира и Олимпиаде.

Возможность продолжить спортивную жизнь в качестве тренера нужно рассматривать как шанс испытать что-то новое», — приводит слова Бьоркли NRK.