Коган: ФФККР не оплачивала подготовку Дэвис и Смолкина к предыдущему сезону

Федерация фигурного катания на коньках России не оплачивала подготовку фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина к прошедшему сезону, заявил генеральный директор организации Александр Коган. Спортсмены получали зарплату в Центре спортивной подготовки (ЦСП).

«Я подтверждаю слова Елены Чайковской: федерация действительно не платила деньги Дэвис и Смолкину на подготовку или тренировки. Зарплату спортсменам выплачивал ЦСП, это бюджетные средства, именно зарплата и была компенсирована», — приводит ТАСС слова Когана.

Напомним, в конце мая 2023 года стало известно, что Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Вчера, 18 июля, директор ЦСП Георгий Брюсов сообщил, что ФФККР выплатила компенсацию за переход фигуристов в другую федерацию, средства были внесены самими спортсменами.