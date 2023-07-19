Коган: ФФККР не оплачивала подготовку Дэвис и Смолкина к предыдущему сезону

Федерация фигурного катания на коньках России не оплачивала подготовку фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина к прошедшему сезону, заявил генеральный директор организации Александр Коган. Спортсмены получали зарплату в Центре спортивной подготовки (ЦСП).
«Я подтверждаю слова Елены Чайковской: федерация действительно не платила деньги Дэвис и Смолкину на подготовку или тренировки. Зарплату спортсменам выплачивал ЦСП, это бюджетные средства, именно зарплата и была компенсирована», — приводит ТАСС слова Когана.
Напомним, в конце мая 2023 года стало известно, что Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Вчера, 18 июля, директор ЦСП Георгий Брюсов сообщил, что ФФККР выплатила компенсацию за переход фигуристов в другую федерацию, средства были внесены самими спортсменами.
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