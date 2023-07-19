Российская фигуристка Ксения Синицына поделилась мнением об отстранении россиян от международных турниров по фигурному катанию.

«Конечно, немного обидно, потому что очень интересно ездить по разным странам, смотреть, как живут там люди, и выступать в такой обстановке с иностранцами. Всё равно наша федерация фигурного катания старается передать эту атмосферу, чтобы нам было так же комфортно. Стараются наполнить трибуны. Чувствуется эта поддержка, тепло зрителей. Всё равно очень интересно выступать. В этом плане особо ничего не поменялось», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Россиян и белорусов отстранили от международных турниров в феврале 2022 года. Международная федерация фигурного катания пока не обсуждала допуск спортсменов из России и Беларуси на соревнования.