Тренер Росляков — о Косторной: она бесконечная фанатка фигурного катания

Российский тренер Сергей Росляков, специализирующийся на работе со спортсменами, выступающими в парном фигурном катании, рассказал о тренировочном процессе Алёны Косторной. Фигуристка перешла в пары из одиночниц и теперь катается с Георгием Куницей.

«У нас ведь всё начиналось как проект под шоу, чтобы ребята могли выступать вместе и на это было интересно смотреть. Георгий катался у нас в группе где-то полгода, потом Алёна предложила Гоше покататься с ней в шоу. Я не имел ничего против того, чтобы ребята какое-то время поработали у нас в группе. А потом вдруг закрутилось-завертелось. Когда я понял, что это может быть серьёзный проект, сразу связался с Еленой Германовной Буяновой, у которой Алёна каталась как одиночница. Мы всё обсудили, нашли понимание по всем вопросам. И уже активно начали работать со спортсменами не под шоу, а непосредственно под спорт. Это разные задачи и совсем другие нагрузки.

До того, как мы начали работать вместе, я, честно вам скажу, вообще не сталкивался в работе с настолько координированным спортсменом, как Алёна. Изучение каких-то новых элементов, движений происходит у неё настолько быстро, что поначалу я находился в лёгком шоке от того, как это возможно. Это очень крутое качество.

Что касается мотивации спортсменов — это часть моей работы причём не только по отношению к Алёне, а абсолютно ко всем. Наставникам всегда ведь кажется, что подопечные немного недорабатывают. Это нормально — постоянно быть чуть-чуть недовольным. За это нам деньги платят.

У нас в группе, к счастью, сложилась очень классная конкуренция, при которой все так или иначе борются за моё внимание как тренера. Это подстёгивает. И приводит к тому, что люди сами хотят больше работать. Алёна в этом плане не исключение. Она бесконечная фанатка фигурного катания и стремится использовать любую возможность, чтобы заниматься на льду и выступать на соревнованиях», — цитирует Рослякова RT на русском.