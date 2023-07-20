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Загитова: не нравилось фигурное катание. Рыдала у бортика и говорила маме: «Забери меня»

Загитова: не нравилось фигурное катание. Рыдала у бортика и говорила маме: «Забери меня»
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова призналась, что не любила заниматься фигурным катанием в детстве.

«Мне вообще не нравилось фигурное катание. Меня привела мама: «Давай, иди, катайся». А я рыдала около бортика: «Забери меня отсюда». По сути, она меня заставила… И в детстве была такая ситуация, что я всё время находилась около пьедестала. То есть мне не хватало каких-то сотых балла, чтобы подняться на эту третью ступеньку. Для меня бронза уже была «вау». Потом была третья, затем — вторая, а первые места появились, когда стала заниматься у Этери Георгиевны Тутберидзе. И всё время было куда стремиться, и всегда конкуренция была большая», — сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.

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