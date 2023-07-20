Загитова: не нравилось фигурное катание. Рыдала у бортика и говорила маме: «Забери меня»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова призналась, что не любила заниматься фигурным катанием в детстве.
«Мне вообще не нравилось фигурное катание. Меня привела мама: «Давай, иди, катайся». А я рыдала около бортика: «Забери меня отсюда». По сути, она меня заставила… И в детстве была такая ситуация, что я всё время находилась около пьедестала. То есть мне не хватало каких-то сотых балла, чтобы подняться на эту третью ступеньку. Для меня бронза уже была «вау». Потом была третья, затем — вторая, а первые места появились, когда стала заниматься у Этери Георгиевны Тутберидзе. И всё время было куда стремиться, и всегда конкуренция была большая», — сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.
- 20 июля 2023
-
13:33
-
12:16
- 19 июля 2023
-
16:21
-
12:22
-
11:26
-
09:10
- 18 июля 2023
-
20:51
-
20:22
-
15:27
-
14:42
-
13:58
-
13:02
-
11:15
- 17 июля 2023
-
23:09
-
20:58
-
19:10
-
14:55
-
14:32
-
14:24
-
14:20
-
14:17
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:42
-
11:56
-
11:15
- 16 июля 2023
-
21:54
- 15 июля 2023
-
16:05
-
13:57
-
13:26
-
13:26
-
13:17
- 14 июля 2023
-
22:54
-
18:35