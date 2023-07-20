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«Не ищу лёгких путей». Роман Костомаров показал новую тренировку

«Не ищу лёгких путей». Роман Костомаров показал новую тренировку
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в соцсетях новое видео тренировки на протезах. Спортсмен перемещается по невысоким платформам, стоящим на небольшом расстоянии друг от друга.

«Не ищу лёгких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации!» — подписал видео в своём телеграм-канале Костомаров.

Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. В дальнейшем Роману предстоит также протезирование рук.

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