Навка — Жулину: чтобы 6.0 было всегда в твою пользу!

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила с 60-летним юбилеем своего бывшего тренера и мужа Александра Жулина.
«Сегодня празднует свой юбилей Александр Жулин. Чемпион России, чемпион Европы и мира, бронзовый и серебряный чемпион Олимпийских игр, прославленный тренер будущих и уже состоявшихся Олимпийских чемпионов и призёров мировых соревнований.
Невероятно талантливый человек, с тонким виденьем и точным попаданием фигуристов в образы. Тренер, который умеет слышать и слушать своих подопечных, таким образом добиваясь наивысших результатов.
Очень чуткий и добрый папа, который просто обожает своих детей, умеет находить с ними общий язык, а когда надо наставлять и поддерживать.
Уверена, что ещё много добрых и тёплых слов, Саша, ты сегодня прочитаешь и услышишь в свой адрес.
Я же хочу пожелать олимпийского здоровья, талантливых учеников, личного и семейного счастья, а так же бесконечного вдохновения! И чтобы в твоей жизни 6.0 было всегда в твою пользу! Спасибо тебе за всё», — написала Навка в соцсетях.
- 20 июля 2023
-
22:48
-
21:18
-
19:01
-
18:36
-
18:11
-
17:46
-
17:05
-
16:40
-
13:33
-
12:16
- 19 июля 2023
-
16:21
-
12:22
-
11:26
-
09:10
- 18 июля 2023
-
20:51
-
20:22
-
15:27
-
14:42
-
13:58
-
13:02
-
11:15
- 17 июля 2023
-
23:09
-
20:58
-
19:10
-
14:55
-
14:32
-
14:24
-
14:20
-
14:17
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:42
-
11:56
-
11:15