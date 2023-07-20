Навка — Жулину: чтобы 6.0 было всегда в твою пользу!

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила с 60-летним юбилеем своего бывшего тренера и мужа Александра Жулина.

«Сегодня празднует свой юбилей Александр Жулин. Чемпион России, чемпион Европы и мира, бронзовый и серебряный чемпион Олимпийских игр, прославленный тренер будущих и уже состоявшихся Олимпийских чемпионов и призёров мировых соревнований.

Невероятно талантливый человек, с тонким виденьем и точным попаданием фигуристов в образы. Тренер, который умеет слышать и слушать своих подопечных, таким образом добиваясь наивысших результатов.

Очень чуткий и добрый папа, который просто обожает своих детей, умеет находить с ними общий язык, а когда надо наставлять и поддерживать.

Уверена, что ещё много добрых и тёплых слов, Саша, ты сегодня прочитаешь и услышишь в свой адрес.

Я же хочу пожелать олимпийского здоровья, талантливых учеников, личного и семейного счастья, а так же бесконечного вдохновения! И чтобы в твоей жизни 6.0 было всегда в твою пользу! Спасибо тебе за всё», — написала Навка в соцсетях.