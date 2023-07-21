Забелло и Сластин: хочется быть известной парой акробатов на льду в России

Бывшие фигуристы, а ныне ледовые акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин, выступающие в шоу Ильи Авербуха, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали о глобальных целях, к которым стремятся в своём виде спорта.

Анатолий: Основное — сделать то, чего не делал никто другой, и чтобы этого никто никогда не повторил, войти в историю.

Григорий: Да, поддерживаю слова Толи, хочется просто быть известной парой акробатов на льду в России, которые делают какие-то невероятные вещи, о которых потом будут ходить мифы и легенды.

Анатолий: И, конечно, популяризировать ледовую акробатику как вид спорта, а не как просто как отдельную подгруппу людей, которые скачут по льду в шоу. Хочется, чтобы это стало спортом. И не только в России, но и в мире.

Полностью интервью с ледовыми акробатами Григорием Забелло и Анатолием Сластиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 22 июля, в 8:00.