Забелло и Сластин: хочется быть известной парой акробатов на льду в России

Бывшие фигуристы, а ныне ледовые акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин, выступающие в шоу Ильи Авербуха, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали о глобальных целях, к которым стремятся в своём виде спорта.
Анатолий: Основное — сделать то, чего не делал никто другой, и чтобы этого никто никогда не повторил, войти в историю.
Григорий: Да, поддерживаю слова Толи, хочется просто быть известной парой акробатов на льду в России, которые делают какие-то невероятные вещи, о которых потом будут ходить мифы и легенды.
Анатолий: И, конечно, популяризировать ледовую акробатику как вид спорта, а не как просто как отдельную подгруппу людей, которые скачут по льду в шоу. Хочется, чтобы это стало спортом. И не только в России, но и в мире.
Полностью интервью с ледовыми акробатами Григорием Забелло и Анатолием Сластиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 22 июля, в 8:00.
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