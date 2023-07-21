Акробат Сластин: Алиев на уровне со мной делал элементы. Но зачем ему переносить их на лёд

Бывшие фигуристы, а ныне ледовые акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин, выступающие в шоу Ильи Авербуха, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной ответили на вопрос, есть ли у кого-нибудь из действующих фигуристов потенциал стать ледовым акробатом.

Григорий: Тут нельзя просто посмотреть на человека и сказать, всё равно надо всем пробовать, прийти в зал, и там уже можно будет понять. С нами много людей приходило в зал, чаще всего они приходили пару раз, у них не получалось, и на этом всё заканчивалось.

Анатолий: Как-то раз приходили Макар Игнатов и Дима Алиев, тренировались с нами, у них всё довольно хорошо получалось. Дима Алиев так вообще на уровне со мной делал все элементы. Но зачем ему их переносить на лёд? Пока это не про спорт, это, скорее, ближе к травмам, а таким спортсменам, как Дима, это не нужно. По крайней мере, пока. Хотя Киган Мессинг, который недавно закончил карьеру, делал сальто, и через человека, но на гала-шоу.

Полностью интервью с ледовыми акробатами Григорием Забелло и Анатолием Сластиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 22 июля, в 8:00.