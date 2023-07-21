Фигуристы Забелло и Сластин рассказали, как решили стать ледовыми акробатами

Бывшие фигуристы Григорий Забелло и Анатолий Сластин, выступающие в шоу Ильи Авербуха, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали, как решили заняться ледовой акробатикой.

Григорий: Это всё было на чистом энтузиазме. Делать особо нечего, когда ты находишься в Ялте целую неделю и выступаешь всего 3–4 раза в неделю по вечерам. Свободный лёд, что-то учить хочется. Я в пары пришёл изначально, потому что в одиночном мне было довольно скучно. Потом, в шоу, когда ты уже умеешь делать все элементы, не было того, что бы приносило какого-то особого удовольствия. А когда ты учишь что-то новое, есть какой-то экстрим, адреналин. Я получаю от этого кайф.

Анатолий: У меня почти та же самая история. Когда я впервые увидел акробата Сергея Якименко, мне понравилось, что он делает, захотелось пробовать то же самое. Но он одиночный акробат, есть ещё Владимир Беседин и Алексей Полищук — они катались в паре. Мы решили пойти по их пути.

Полностью интервью с ледовыми акробатами Григорием Забелло и Анатолием Сластиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 22 июля, в 8:00.