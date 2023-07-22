«Толя приземлился на лицо». Забелло и Сластин рассказали, как учили акробатику на льду

Бывшие фигуристы Григорий Забелло и Анатолий Сластин, выступающие в шоу Ильи Авербуха, рассказали, кто помогал им осваивать акробатические элементы, когда они решили перейти в новый вид спорта.
«Нам помогал один парный акробат не из России. Мы иногда отправляли ему видео, и он давал нам советы, что лучше делать, а что не делать во время элемента, как лучше сходить с элемента, если он изначально не пошёл, говорил о том, что нужно никогда не передумывать. А так, мы в основном смотрели видео, например, что делали Беседин с Полищуком, и пытались повторить. Пробовали, если не получалось, то пробовали по-другому, что-то под себя подстраивали, что-то сами додумывали.
Один из первых элементов, которые мы учили — это была выкидка с рук. Она получилась в зале, мы заехали на неё на льду, и Толя просто приземлился на лицо. А так, в 2020 году, когда мы вернулись с того шоу, где начали пробовать акробатику, мы начали ходить в гимнастический зал. Когда на время карантина зал закрыли, мы приезжали в Парк 300-летия в Питере и прыгали там. После карантина мы уже начали пробовать что-то на льду по чуть-чуть и так нарабатывали-нарабатывали элементы», — сказал Забелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полностью интервью с ледовыми акробатами Григорием Забелло и Анатолием Сластиным можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 22 июля, в 8:00.
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