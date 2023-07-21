Камила Валиева: новые программы мне очень нравятся!

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева сообщила о завершении тренировочных сборов группы Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске.
«Всем привет! Я уже забираю последние вещи — сегодня был последний день наших сборов. Сборы на самом деле прошли очень плодотворно: поставили и короткую, и произвольную программы. Они мне очень нравятся! Совсем скоро вы их увидите, на контрольных прокатах в сентябре. Ну а сейчас пару дней отдыха — и снова за работу! Рассказывайте, как будете проводить выходные. Я, наверное, буду гулять, потому что погода просто прекрасная», — сказала Валиева в ролике в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что постановщиком обеих программ Валиевой выступил Даниил Глейхенгауз.
Напомним, с 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне (Швейцария) в закрытом режиме состоятся слушания по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил. Фигуристка сдала положительный допинг-тест в декабре 2021 года на чемпионате России, о чём стало известно после окончания командного турнира Олимпиады-2022.
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