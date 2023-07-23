Российская фигуристка Алиса Овсянкина встала в пару с французом Максимилианом Рагье

Российская фигуристка Алиса Овсянкина объявила, что будет выступать в танцевальной паре с французским спортсменом Максимилианом Рагье.

«Рады поделиться с вами хорошей новостью! Накануне состоялась презентация нашей пары в Куршевеле. Надеемся, что в новом сезоне вы сможете увидеть нас на соревнованиях», — написала Овсянкина на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 15-летняя Алиса Овсянкина ранее выступала в паре с фигуристом Матвеем Самохиным. Танцевальная пара распалась в ноябре прошлого года. На этапе Гран-при России, который прошёл в Сочи в октябре 2022 года, Овсянкина и Самохин заняли второе место. Победителями соревнований в Сочи стали российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров.