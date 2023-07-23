Зайцев: не имею отношения к продаже олимпийской медали. Она хранилась у семьи Родниной

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании бывший советский фигурист Александр Зайцев сообщил, что не имеет отношения к продаже своей золотой олимпийской медали.

«У меня медалей не было, даже медали Инсбрука нет. Мы с Родниной жили вместе, у нас была семья. И после развода все медали остались у её родителей, где-то там хранились. Так что понятия не имею, кто продал эти медали, я к этому отношения точно не имею», — приводит слова Зайцева «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что золото, завоёванное Зайцевым в паре с Ириной Родниной на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде (США), было продано на аукционе за $ 93,75 тыс. Эта награда является именной: имя Александра Зайцева выгравировано на ней в нижней части реверса.