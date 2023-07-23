Дмитрий Алиев: в короткой программе будет необычный опыт, мало кто катался под эту группу

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о программах, которые подготовил на предстоящий сезон. Спортсмен сообщил, что короткая программа сделана под русскую композицию.

«Программы полностью поставлены. Сейчас вкатываю их, чтобы они отскакивали от зубов и не приходилось думать, где какой рукой надо взмахнуть. В короткой программе будет необычный опыт. Мало кто катался под эту группу, под этого исполнителя. Это русская композиция.

Что касается произвольной программы, то для меня это давняя тема. В сезоне-2016/2017 я уже пытался кататься под это произведение, но тогда у меня не получилось. Я очень сильно пропускал эту композицию через себя, она меня захватывала и уносила куда-то, не получалось сконцентрироваться на прыжках и других элементах. А сейчас, мне кажется, наступил тот момент, когда я хочу, могу и готов показать эту программу в том виде, в котором бы хотел», — приводит слова Алиева «РИА Новости Спорт».

Напомним, на прошлой неделе завершился сбор групп Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской, который проходил в Кисловодске. Алиев работает в группе Рукавицына.