Дмитрий Алиев: в короткой программе будет необычный опыт, мало кто катался под эту группу

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о программах, которые подготовил на предстоящий сезон. Спортсмен сообщил, что короткая программа сделана под русскую композицию.
«Программы полностью поставлены. Сейчас вкатываю их, чтобы они отскакивали от зубов и не приходилось думать, где какой рукой надо взмахнуть. В короткой программе будет необычный опыт. Мало кто катался под эту группу, под этого исполнителя. Это русская композиция.
Что касается произвольной программы, то для меня это давняя тема. В сезоне-2016/2017 я уже пытался кататься под это произведение, но тогда у меня не получилось. Я очень сильно пропускал эту композицию через себя, она меня захватывала и уносила куда-то, не получалось сконцентрироваться на прыжках и других элементах. А сейчас, мне кажется, наступил тот момент, когда я хочу, могу и готов показать эту программу в том виде, в котором бы хотел», — приводит слова Алиева «РИА Новости Спорт».
Напомним, на прошлой неделе завершился сбор групп Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской, который проходил в Кисловодске. Алиев работает в группе Рукавицына.
- 23 июля 2023
-
14:40
-
13:03
-
11:44
-
10:44
- 22 июля 2023
-
23:46
-
22:28
-
15:24
-
10:45
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 21 июля 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:12
-
21:00
-
14:09
-
10:24
- 20 июля 2023
-
22:48
-
21:18
-
19:01
-
18:36
-
18:11
-
17:46
-
17:05
-
16:40
-
13:33
-
12:16
- 19 июля 2023
-
16:21
-
12:22
-
11:26
-
09:10
- 18 июля 2023
-
20:51
-
20:22
-
15:27