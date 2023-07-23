Навка: России обязательно нужно ехать на Олимпиаду, даже с запретом национальной символики

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что российским спортсменам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры.

«Нам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры, даже если запретят нашу национальную символику. Легко говорить, что при таких условиях ехать нельзя тем людям, которые никогда не занимались профессиональным спортом и не жили мечтой об олимпийской медали.

Конечно, очень печально, что не будет подниматься наш флаг и не будет играть гимн — каждый спортсмен мечтает об этом с детства. Но отнимать у спортсмена возможность выступить на Олимпийских играх, отнимать мечту нельзя. Если будет возможность выступать на Олимпиаде, обязательно нужно будет пользоваться такой возможностью», — приводит слова Навки Sport24.