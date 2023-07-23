Татьяна Навка поздравила Повиласа Ванагаса с днём рождения
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила призёра чемпионатов мира и Европы, литовского фигуриста Повиласа Ванагаса с днём рождения.
«Повилас, с днём рождения! Будь счастлив, здоров, востребован, и всегда в отличной форме! Всегда жду в моей команде, тот случай, когда вы незаменимы, потому что уверена в вас на все 100% Спасибо за многолетнюю дружбу и сотрудничество. Люблю, ценю и обожаю», — написала Навка в своём-телеграм канале.
В 2000 году дуэт Ванагаса с Маргаритой Дробязко был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил их наград за участие в шоу Татьяны Навки в Сочи. Также Дробязко могут лишить гражданства страны: это решение поддержал сейм Литвы.
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