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Татьяна Навка поздравила Повиласа Ванагаса с днём рождения

Татьяна Навка поздравила Повиласа Ванагаса с днём рождения
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила призёра чемпионатов мира и Европы, литовского фигуриста Повиласа Ванагаса с днём рождения.

«Повилас, с днём рождения! Будь счастлив, здоров, востребован, и всегда в отличной форме! Всегда жду в моей команде, тот случай, когда вы незаменимы, потому что уверена в вас на все 100% Спасибо за многолетнюю дружбу и сотрудничество. Люблю, ценю и обожаю», — написала Навка в своём-телеграм канале.

В 2000 году дуэт Ванагаса с Маргаритой Дробязко был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил их наград за участие в шоу Татьяны Навки в Сочи. Также Дробязко могут лишить гражданства страны: это решение поддержал сейм Литвы.

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