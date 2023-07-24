Загитова — о ненависти в интернете: возможно, обиженные на что-то люди с комплексами

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о недоброжелателях.

«Вот сейчас люди думают, многие хейтеры говорят: вот, она там ходит в брендах, что она себе позволяет. Но люди не понимают, насколько было тяжело заработать. Поэтому иногда даже чуть-чуть стыдно ходить в брендах, признаюсь.

Негативные комментарии в интернете? Есть такие моменты, когда ты просто смеёшься: пф, что за бред? Другой момент – непонимание, за что? Это обиженные на что-то люди, возможно. Возможно, чем-то недовольные собой, какие-то комплексы. Возможно, визуально я не нравлюсь. Плакала ли из-за обидных комментариев? Хочется сказать нет – как сильная девушка, но да», — сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.