«Улетели в кювет, навстречу ехала фура». Загитова рассказала, как в детстве попала в ДТП

Чемпионка Олимпийских игр 2018 года, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как в детстве вместе с мамой попала в ДТП, но избежала смертельной аварии.

«Я всё время ездила на сборы в Агрыз, к одному тренеру, который на удочке учил меня правильно прыгать. А от Ижевска до Агрыза ехать час. И каждый раз меня мама возила туда-обратно.

И был момент, когда мы с мамой улетели в кювет и машина переворачивалась, потому что был ливень, дождь, ничего не видно, дороги ужасные, узкие. Мама боялась. Навстречу фура летела, и она так, видимо, занеслась, что нас перевалило… Я в счастливой рубашке, получается, родилась», – сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.