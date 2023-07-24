«Улетели в кювет, навстречу ехала фура». Загитова рассказала, как в детстве попала в ДТП
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Чемпионка Олимпийских игр 2018 года, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как в детстве вместе с мамой попала в ДТП, но избежала смертельной аварии.
«Я всё время ездила на сборы в Агрыз, к одному тренеру, который на удочке учил меня правильно прыгать. А от Ижевска до Агрыза ехать час. И каждый раз меня мама возила туда-обратно.
И был момент, когда мы с мамой улетели в кювет и машина переворачивалась, потому что был ливень, дождь, ничего не видно, дороги ужасные, узкие. Мама боялась. Навстречу фура летела, и она так, видимо, занеслась, что нас перевалило… Я в счастливой рубашке, получается, родилась», – сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.
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