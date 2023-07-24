«С днём аварии, девочки!» Евгения Медведева сообщила, что попала в ДТП

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что сегодня, 24 июля, попала в дорожно-транспортное происшествие.

«В моё такси въехало другое такси. С днём аварии, девочки! С днём аварии, любимые!» — сказала Медведева в своих социальных сетях.

Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. Ранее спортсменка прекратила обучение в Московском государственном университете (МГУ).