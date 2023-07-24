Алина Загитова рассказала, как сама организовала переход в группу Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что оказалась в группе Этери Тутберидзе по собственной инициативе.

«Три года я говорила маме: давай, давай, давай. Но, скорее всего, она думала, что это какие-то детские шалости и это пройдёт. Хотя она очень верила, но тоже боялась. Мы всю жизнь жили сначала в Альметьевске, потом в Ижевске. То есть это маленькие такие города, даже не миллионники. Это был серьёзный шаг для осознанного человека. Для меня это было неосознанно, просто хотелось. Думаю, родители боялись.

Они брали кредит, чтобы я жила в Москве. На соревнования я туда всё-таки приехала, выступила, прямо говоря, не очень. Была за двадцаткой, наверное. Потом у нас был короткий промежуток между выступлением и поездом. И я такая: «Мам, давай, давай». И она такая: «Ну ладно».

Мы собрались, пошли в метро – оно такое большое, там ещё надо как-то сориентироваться. Мы узнали расписание. Мама пошла к тренерам, поговорила. Тутберидзе спросила: какое место заняли, как вас зовут? Она тут же посмотрела выступление. Ну, там вообще ни о чём было выступление! И говорит: «Вы серьёзно думаете?»

Я сейчас вот понимаю, что подходить к такому тренеру с такими результатами – мягко говоря, стыдно. Потому что нужно что-то иметь за плечами. Но тогда я думала: «Вот я сейчас двадцатая, а что мне делать, вот я так хочу». Очень много мыслей было.

Но в итоге я уговорила. Она сказала: «Давайте посмотрим на льду». Я пришла на разминку, у меня всё колотится, сердце сжимается. Было много народу, я ещё стеснительная. А там все звезды! Юля Липницкая, Полина, Женя, Адьян Питкеев, Тарасенко, Воронов.

Я 30-40 минут покаталась, попрыгала, повращалась, поскользила. Этери Георгиевна говорит: давайте после Нового года мы вас возьмём на просмотр. Я так обрадовалась, будто уже там катаюсь. И мы с мамой чуть не опоздали на поезд. Просто уже закидывали чемоданы, забирались на поезд впопыхах», — сказала Загитова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.