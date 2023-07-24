«Сначала хомяк, потом кролик, собака». Алина Загитова — о мотивации завоевывать медали

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как мама в детстве мотивировала её завоёвывать медали.

«В детстве у меня была такая ситуация, что я всегда была третья или четвёртая, то есть около пьедестала. Мне всё время не хватало каких-то сотых балла, чтобы подняться на эту третью ступеньку – для меня это было бы уже вау, меня бы распирали эмоции. Я бы принесла эту медаль в школу и просто хвасталась бы всем. Но всё время чего-то не хватало.

Но потом я стала третьей, затем второй. Первые места, мне кажется, я начала занимать только у Этери Георгиевны. И всё время было куда стремиться, была большая конкуренция. И за все медали мне всё время… Мама спрашивала: вот что ты хочешь? Третье место у тебя будет – чего ты хочешь? Сначала хомяк, потом кролик, потом собака, потом кошка. То есть я всегда животных выбирала.

Добрались ли до пони? Пони негде было бы жить. У нас была маленькая квартирка, животных хватало. Вот. Потом уже был телефон. То есть меня всё время как-то мотивировали», — сказала Загитова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.