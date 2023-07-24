Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о желании стать мамой. При этом знаменитая фигуристка заявила, что не уверена, будет ли отдавать своего ребёнка в спорт.

«Хотела бы я когда-нибудь в будущем стать мамой? Конечно. Мне кажется, большая часть девчонок хотят семью, детей.

Отдала ли бы будущих детей в спорт? Ну мне сложно об этом говорить, потому что… С одной стороны, ты хочешь, чтобы ребёнок сам выбрал дело, которое ему понравится, которым он загорится. А с другой стороны… Вот я смотрю на своё детство – мне вообще не нравилось фигурное катание. Меня привела мама – давай, иди катайся. Прям вот так вот взяла… Я там у бортика просто рыдала: забери меня отсюда! И тут уже она меня заставила. Уже потом у меня начало получаться, и я поняла, что мне это нравится.

Прожить жизнь родителем фигуриста? Я, конечно, тоже не хочу так. Ну, тут можно много об этом рассуждать и об этом задумываться, но к этому делу нужно подходить очень осознанно и думать хорошенько.

Станет ли мой сын хоккеистом? Мне кажется, папа бы этого хотел, но не буду загадывать. Как и в спорте не любила загадывать, а у меня спрашивали, какие планы на сезон», — сказала Загитова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.