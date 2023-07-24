Алина Загитова: связала бы свою жизнь с телевидением

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, с каким занятием из тех, которые она попробовала после приостановки карьеры, хотела бы связать жизнь.
После школы Загитова поступила на факультет журналистики. Алина пробует свои силы на телевидении в качестве корреспондента и ведущей. Также спортсменка пробует петь, занимается стрип-пластикой, провела футбольный матч в роли диджея и пробовала себя в разных видах спорта.
«Я бы связала свою жизнь с телевидением. Пока что не знаю, в какой роли. Но я для этого и пробую, чтобы найти себя, найти дело, которое мне нравится, и которым я занималась бы всю жизнь.
Живу насыщенной и интересной жизнью? Да. Поэтому нужно всё пробовать», — сказала Загитова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.
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