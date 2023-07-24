Александра Трусова: после проката на Олимпиаде была уверена, что выиграла

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как относится к поражениям, вспомнив свою истерику после второго места в Пекине.

«Всегда нормально относилась к поражениям. Просто для меня очень серьезной целью была Олимпиада, и я все делала для того, чтобы быть настолько сильнее, что если я катаю чисто, то волноваться не надо. К сожалению… (смеётся).

В чём был сбой? У меня не было сбоя, я сделала всё, что могла, и считаю…

Победила? Так я не могу сказать, это неправильно по отношению к человеку, который выиграл. После проката я была уверена, что выиграла, поэтому и была такая реакция. Вот и все. А как посчитали, так посчитали», – сказала Трусова на шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».