Александра Трусова: после проката на Олимпиаде была уверена, что выиграла
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как относится к поражениям, вспомнив свою истерику после второго места в Пекине.
«Всегда нормально относилась к поражениям. Просто для меня очень серьезной целью была Олимпиада, и я все делала для того, чтобы быть настолько сильнее, что если я катаю чисто, то волноваться не надо. К сожалению… (смеётся).
В чём был сбой? У меня не было сбоя, я сделала всё, что могла, и считаю…
Победила? Так я не могу сказать, это неправильно по отношению к человеку, который выиграл. После проката я была уверена, что выиграла, поэтому и была такая реакция. Вот и все. А как посчитали, так посчитали», – сказала Трусова на шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».
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