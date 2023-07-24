Александра Трусова — о карьере: стала жить и не загадывать, что будет дальше

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022, российская фигуристка Александра Трусова рассказала о подготовке к сезону-2023/2024.

«Что сейчас происходит в моей карьере? Ничего. Я стала жить и не загадывать, что будет дальше, живу сегодняшним днем. Тренируюсь, катаюсь. Сейчас были сборы, дальше будет отпуск и опять два сбора. Одну программу уже поставили.

Под какую музыку? Никогда не рассказываю. Мне очень нравится музыка, наверное, очень мне подходит.

Почему некоторые девочки рано уходят? Кажется, что ты мало лет провёл на международной арене, но на самом деле девочки [начинают] идти к этому очень рано. Я с 2014 года очень хотела попасть на Олимпиаду в 2022-м. Это очень длительное, на мой взгляд, время, которое ты тренируешься для того, чтобы попасть туда. Думаю, устают.

Не бросила ли я ещё? Пока нет», – сказала Трусова на шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».