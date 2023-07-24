Фигурист Егор Мурашов объяснил, почему закрыл историю с переходом в сборную Швейцарии

23-летний российский фигурист Егор Мурашов рассказал, чем два года назад завершилась история со сменой им спортивного гражданства на швейцарское.

Переход заблокировал Международный союз конькобежцев (ISU). Сейчас Мурашов выступает в ледовом шоу Татьяны Навки.

«Поставил ли точку в этой истории? Я считаю, что на этом история закончилась. Я пытался в ней разобраться. Могу сказать, что передо мной стоял очень серьёзный выбор: уехать в Швейцарию, жить и тренироваться только там. Я не готов к такой жизни, мне тяжело без моих близких людей. Тяжело идти по этой колее, где только спорт. Мне кажется, что я много каких-то возможностей пропускаю мимо себя. Чем хороши шоу — я здесь много общаюсь с разными людьми, узнаю что-то новое, развиваюсь. Я смотрю на наших ребят, например, на Вику (Синицину) и Никиту (Кацалапова) — как они отыгрывают свои роли, как работают ребята из кордебалета. Мне это всё очень нравится, я хочу развиваться. А выступая за Швейцарию, я должен буду там тренироваться и работать.

У меня были проблемы с трудоустройством, от этого они и отталкивались. Грубо говоря, если я там не работаю, у меня не будет возможности там выступать. Если углубляться в эту тему, мне нужен был вид на жительство категории В1 — я полгода должен был не выезжать из Швейцарии, и лишь тогда я мог бы только подать заявку на вид на жительство, даже не получить его. И после этого я должен был ещё ждать ответа. Это забрало бы кучу времени, а никаких гарантий бы не было. То есть не факт, что я мог бы выступать на международной арене. В связи со сложившейся ситуацией в мире это было бы очень-очень тяжело», — сказал Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полностью интервью с Егором Мурашовым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 25 июля, в 8:00.