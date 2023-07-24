«Правильно я не питаюсь». Александра Трусова — о предпочтениях в еде

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих предпочтениях в еде.
«Сейчас, когда стали встречаться с Марком, мы ходим очень часто в рестораны. Наверное, в каждом ресторане есть какое-то блюдо, куда мы уже ходили несколько раз, и которое я заказываю почти всегда. Марк может уже без меня заходить и заказывать. Я очень люблю бефстроганов с грибами, стейки.
Про меня ли правильное питание? Прям правильно я не питаюсь. Относительно просто людей я питалась правильно, когда готовилась к Олимпиаде. И когда вес скакал. Сейчас стоп-продуктов нет. Когда готовилась к Олимпиаде, у меня не было прям запрета на них, я их просто ела очень редко: я очень люблю булки, невозможно. Я не люблю ни бургеры, ни картошку фри, ни какой там фастфуд, но очень люблю булки — самые обычные: с сахаром, с маком и вообще без всего.
Кофе пью очень редко, вообще не очень люблю. И от него всегда болит голова. Но иногда пью», – сказала Трусова на шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».
- 24 июля 2023
-
21:37
-
21:27
-
21:00
-
20:36
-
20:15
-
20:04
-
19:33
-
19:22
-
19:09
-
18:54
-
18:03
-
17:46
-
17:31
-
14:31
-
12:09
- 23 июля 2023
-
22:12
-
21:30
-
20:44
-
20:35
-
19:20
-
18:38
-
18:00
-
17:26
-
17:13
-
14:40
-
13:03
-
11:44
-
10:44
- 22 июля 2023
-
23:46
-
22:28
-
15:24
-
10:45
-
09:05
-
08:40
-
08:10