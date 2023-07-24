«Правильно я не питаюсь». Александра Трусова — о предпочтениях в еде

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих предпочтениях в еде.

«Сейчас, когда стали встречаться с Марком, мы ходим очень часто в рестораны. Наверное, в каждом ресторане есть какое-то блюдо, куда мы уже ходили несколько раз, и которое я заказываю почти всегда. Марк может уже без меня заходить и заказывать. Я очень люблю бефстроганов с грибами, стейки.

Про меня ли правильное питание? Прям правильно я не питаюсь. Относительно просто людей я питалась правильно, когда готовилась к Олимпиаде. И когда вес скакал. Сейчас стоп-продуктов нет. Когда готовилась к Олимпиаде, у меня не было прям запрета на них, я их просто ела очень редко: я очень люблю булки, невозможно. Я не люблю ни бургеры, ни картошку фри, ни какой там фастфуд, но очень люблю булки — самые обычные: с сахаром, с маком и вообще без всего.

Кофе пью очень редко, вообще не очень люблю. И от него всегда болит голова. Но иногда пью», – сказала Трусова на шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».