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Фигурист Егор Мурашов ответил, планирует ли он продолжать карьеру

Фигурист Егор Мурашов ответил, планирует ли он продолжать карьеру
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23-летний российский фигурист Егор Мурашов, который два года назад пытался перейти в сборную Швейцарии, рассказал, планирует ли он продолжить соревновательную карьеру в России.

Сейчас Мурашов выступает в ледовом шоу Татьяны Навки.

«Скажу честно, у меня была проблема в спорте, которая и мешает мне вернуться — это регулярность посещения тренировок. Я к этому моменту относился безответственно, не посещал все тренировки на неделе. Если говорить о моей работоспособности, то она была стопроцентной. То есть если я приходил, я работал. Но проблема была в посещаемости — я мог день-два не ходить. Например, у меня что-то заболит, и я мог не прийти.

Хочу ли я вернуться? Честно, да, хочу. Я не всё показал, что хотел. Хотел бы ещё что-то из себя выжать. Но пока я могу сказать, что хочу двигаться в направлении шоу и расти как артист, актёр. Сейчас мне наиболее интересны шоу, именно чтобы развиваться. Хочу пробовать разные роли, если мне будут давать такую возможность Татьяна Александровна Навка и Пётр Андреевич Чернышов, наши хореографы Александра Розанова и Никита Михайлов. Хочу, чтобы я учился, учился, учился. Не застревать в одной какой-то роли, а пробовать что-то новое, что я никогда раньше не делал», — сказал Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полностью интервью с Егором Мурашовым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 25 июля, в 8:00.

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