Фигурист Егор Мурашов рассказал, как попал в шоу Татьяны Навки

23-летний российский фигурист Егор Мурашов, который два года назад пытался перейти в сборную Швейцарии рассказал, как оказался одним из постоянных участников ледового шоу Татьяны Навки.

«Вообще, изначально я попал в шоу на роликах. Меня позвал Никита Михайлов, тогда всё и началось. Я стал кататься в шоу на роликах, у нас была постановка «Композиторы детям», далее мы катали «Руслана и Людмилу» укороченную версию, я был Черномором. После чего какое-то время я работал в Казахстане, там мне предложили роль Аладдина в одном из шоу. Однако по личным обстоятельствам мне пришлось вернуться в Москву. Тогда я попал в спектакль «Спящая красавица», там я исполнял роль принца, мы летали в Ташкент. А позже мне предложили скатать Аладдина уже в Москве. Тогда я не знал, что это будет достаточно большая роль. Большой опыт я получил и продолжаю получать благодаря этой роли», — сказал Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полностью интервью с Егором Мурашовым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 25 июля, в 8:00.