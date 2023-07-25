Фигурист Егор Мурашов рассказал о желании попробовать себя в кино

23-летний российский фигурист Егор Мурашов, который два года назад безуспешно пытался перейти в сборную Швейцарии, рассказал о желании попробовать себя в кино.

Сейчас Мурашов, который официально ещё не завершил карьеру, выступает в ледовых шоу Татьяны Навки.

«Да, безусловно, я хотел бы попробовать себя в театре. Мечта, конечно, это кино. Если мне представится когда-нибудь такая возможность, я буду очень благодарен судьбе. Когда я смотрю фильмы, то представляю, как бы я сыграл на месте актёра. Продумываю, как бы я готовился к этой роли, чем бы я занимался, что нужно пережить человеку, чтоб почувствовать те или иные ситуации», — сказал Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.