Фигурист Мозгов рассказал о причинах тяжёлой болезни

Российский фигурист Сергей Мозгов, завершивший карьеру в 2020 году из-за серьёзных проблем со спиной, рассказал, что ему диагностировали болезнь Бехтерева.
«В Новый год у меня резко поднялась температура до 39. Опухли ноги, руки, и я не мог ходить примерно неделю. Съездил в институт ревматологии, где и сказали про болезнь Бехтерева. Не наследственная, а приобретённая в связи с травмами. Почему я так долго о ней не знал? Наверное, высокий болевой порог. А так, эта болезнь не лечится. Я на постоянной основе пью 6–8 таблеток в день, чтобы держать себя в форме.
Это спондилоартроз второй степени, что-то такое. К боли привык. Бывает, чуть-чуть отказывают ноги, перестают работать. Но я всё равно стараюсь вести активный образ жизни, помимо того, что тренирую, ещё участвую в веломарафонах», — сказал Мозгов в интервью «РИА Новости».
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