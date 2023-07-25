Энберт: если Щербакова настроена вернуться на соревнования, мы увидим её в начале сезона

Российский фигурист Александр Энберт высказался о возможном возвращении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на соревнования.
«Ещё недавно была новость, что Анне Щербаковой был диагностирован мононуклеоз. Я не очень знаком с этой болезнью и каким‑то последствиями, но я думаю, что Аня находится под пристальным вниманием квалифицированных врачей. Если Щербакова вернулась на лёд, значит, всё в порядке и она готова к определённым нагрузкам, вероятно, с какими‑то ограничениями. В этом плане я на протяжении всей карьеры доверял врачам и сейчас после её завершения продолжаю это делать.
Что касается возможного возвращения Анны на соревнования, то я не думаю, что болезнь в июле может кардинально повлиять на её планы. Если она планировала вернуться в предстоящем сезоне до своей болезни, то за две недели вряд ли что‑то изменилось. Опять же, я не знаю последствий мононуклеоза. Мне не посчастливилось переболеть ветрянкой, когда мне было 20 с чем‑то лет. Это была самая тяжёлая болезнь в моей жизни, а врачи после этого рекомендовали мне несколько месяцев не нагружаться, потому что удар по организму был очень серьёзным.
Если таких ограничений у Анны нет, я не думаю, что перенесённая болезнь как‑то повлияет на прокаты и предстоящие турниры. Думаю, всё будет в порядке. Если Щербакова настроена, мы её увидим в самом начале сезона», — сказал Энберт в интервью «Матч ТВ».
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