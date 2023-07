Появилось видео с фрагментами новой короткой программы Валиевой

В телеграм-канале команды российской фигуристки Камилы Валиевой появился тизер новой короткой программы на сезон-2023/2024.

Программа поставлена под композицию I see red группы Everybody Loves an Outlaw. Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

На чемпионате России по фигурному катанию 2023 года Валиева заняла второе место в одиночном катании, набрав 247,32 балла. Бронзовую медаль выиграла Елизавета Туктамышева (241,72), а золотую — Софья Акатьева (249,74).

Валиевой 17 лет, она выигрывала золотую медаль на чемпионате Европы в Таллине (Эстония) в 2022 году. Также она победила в командном соревновании на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), но церемония награждения была отложена из-за антидопинговых расследований.