Появилось видео с фрагментами новой короткой программы Валиевой

В телеграм-канале команды российской фигуристки Камилы Валиевой появился тизер новой короткой программы на сезон-2023/2024.
Программа поставлена под композицию I see red группы Everybody Loves an Outlaw. Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.
На чемпионате России по фигурному катанию 2023 года Валиева заняла второе место в одиночном катании, набрав 247,32 балла. Бронзовую медаль выиграла Елизавета Туктамышева (241,72), а золотую — Софья Акатьева (249,74).
Валиевой 17 лет, она выигрывала золотую медаль на чемпионате Европы в Таллине (Эстония) в 2022 году. Также она победила в командном соревновании на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), но церемония награждения была отложена из-за антидопинговых расследований.
- 25 июля 2023
-
17:26
-
16:28
-
15:59
-
14:53
-
13:20
-
13:02
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 24 июля 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:37
-
21:27
-
21:00
-
20:36
-
20:15
-
20:04
-
19:33
-
19:22
-
19:09
-
18:54
-
18:03
-
17:46
-
17:31
-
14:31
-
12:09
- 23 июля 2023
-
22:12
-
21:30
-
20:44
-
20:35
-
19:20
-
18:38
-
18:00
-
17:26