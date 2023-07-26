Елизавета Нугуманова станет тренером в новой школе «Ангелов Плющенко»

Российская фигуристка, выступающая в одиночном фигурном катании, Елизавета Нугуманова вошла в тренерский состав новой школы «Ангелов Плющенко» в Москве. Об этом сообщил в социальных сетях руководитель академии фигурист Евгений Плющенко.

Напомним, Елизавета Нугуманова ярко проявила себя в сезоне перед Олимпийскими играми в Пекине (Китай): она становилась пятой и шестой на этапах Кубка России в Сочи и Казани, заняла пятое место на этапе Гран-при ISU и шестое на чемпионате России. Также фигуристка была запасной на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) в 2021 году.

Однако в сезонах после Олимпиады спортсменка не выступала. В мае прошлого года Нугуманова дала скандальное интервью, в котором обвинила свой тренерский штаб в издевательствах: травле, унижениях и угрозах.