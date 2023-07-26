Траньков: никогда не было вопросов к регламенту в фигурном катании. Он успешно работает

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что у него нет претензий к регламенту соревнований.

«Есть ли пункт правил соревнований в фигурном катании, который мне не нравится? Не могу сказать. Если именно брать регламент, то у меня такого нет. Если брать период моей карьеры? У меня не было никогда вопросов к регламенту. Были, может быть, к расписанию соревнований, которое в основном диктует телевидение для показа в той или иной стране. Но что касается регламента, то он довольно давно и успешно работает», — приводит слова Транькова Legalbet.

Напомним, Траньков выступал в парном катании с Татьяной Волосожар. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи пара завоевала золотые медали в командных соревнованиях и в парном катании. Также фигурист является чемпионом мира (2013) и четырёхкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014, 2016).