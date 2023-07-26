Траньков: никогда не было вопросов к регламенту в фигурном катании. Он успешно работает

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что у него нет претензий к регламенту соревнований.
«Есть ли пункт правил соревнований в фигурном катании, который мне не нравится? Не могу сказать. Если именно брать регламент, то у меня такого нет. Если брать период моей карьеры? У меня не было никогда вопросов к регламенту. Были, может быть, к расписанию соревнований, которое в основном диктует телевидение для показа в той или иной стране. Но что касается регламента, то он довольно давно и успешно работает», — приводит слова Транькова Legalbet.
Напомним, Траньков выступал в парном катании с Татьяной Волосожар. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи пара завоевала золотые медали в командных соревнованиях и в парном катании. Также фигурист является чемпионом мира (2013) и четырёхкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014, 2016).
- 26 июля 2023
-
16:59
-
16:51
-
16:38
-
13:12
-
10:07
- 25 июля 2023
-
21:42
-
19:06
-
17:26
-
16:28
-
15:59
-
14:53
-
13:20
-
13:02
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 24 июля 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:37
-
21:27
-
21:00
-
20:36
-
20:15
-
20:04
-
19:33
-
19:22
-
19:09
-
18:54
-
18:03
-
17:46
-
17:31
-
14:31
-
12:09
- 23 июля 2023
-
22:12