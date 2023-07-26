Навка — о том, что спецслужбы Литвы проверяли Дробязко: это лишено здравого смысла

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о том, что спецслужбы Литвы не нашли доказательств того, что Маргарита Дробязко представляет угрозу национальной безопасности отечества из-за участия в её шоу.

«Впервые за долгое время в этой абсурдной ситуации я подумала, что вижу разумный комментарий от официальных лиц Литвы, но нет — оказалось, «у департамента госбезопасности Литвы нет разведывательных данных». Маргарита и Повилас не просто не представляют угрозы нацбезопасности Литвы, а являются гордостью и символом страны!

Я вижу, сколько поклонников каждый вечер в Сочи приходит насладиться талантом Маргариты и Повиласа (Ванагаса), исполняющих главные роли в нашем шоу «История любви Шахерезады». И я безгранично рада, что эти легендарные фигуристы с мировыми именами имеют возможность ежедневно выходить на лёд и дарить невероятные эмоции зрителям любого возраста — от самых маленьких детей до бабушек и дедушек, получая в ответ овации, цветы, письма и слова любви и поддержки. И это самое главное. А всё происходящее с российскими спортсменами на международных турнирах и с Маргаритой в связи с её участием в нашем шоу возмутительно и лишено какого бы то ни было здравого смысла. Политики зарубежных стран и спортивные функционеры совершенно забыли основные принципы олимпийского движения и Олимпийской хартии. Спорт всегда был и должен оставаться объединяющей силой, символом дружбы и единения, а не предметом шантажа и угроз», — приводит слова Навки ТАСС.