Врач сборной России Шветский: всё, что Валиева принимала, было множество раз проверено

Врач российской сборной по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай) Филипп Шветский прокомментировал ситуацию с допинговым делом фигуристки Камилы Валиевой.

«Чёткой причины произошедшего на Олимпиаде с Камилой Валиевой никто не знает, мы все до сих пор пытаемся в этом разобраться. При мощной пятиуровневой защите перед Олимпиадой это произошло. Вопрос — как? Ведь Камилу окружали профессионалы, понимающие, как работать, что делать.

Если у спортсмена находят запрещённое вещество, он считается виновным, в этих ситуациях презумпция невиновности отсутствует. Роль окружающих спортсмена специалистов состоит в том, чтобы подсказать, как делать нельзя. С Камилой были тренеры, три врача — два на катке и я как врач сборной. Она всегда была в контакте, спрашивала, что можно, что нельзя. Плюс существуют два приложения — WADA и РУСАДА, где все эти вещи прописаны. Всё, что она принимала внутрь, — а это минимальное количество безопасных препаратов и БАДы (биологически активные добавки) — было множество раз проверено.

Все препараты, которые она принимала в течение года, были в больших упаковках. Если бы хоть что-то там было, это обнаружилось куда раньше. Поэтому я на 99% исключаю эту возможность, хотя, конечно, один процент остаётся всегда. Но эта версия несостоятельна», — приводит слова врача ТАСС.

Напомним, по ходу Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной в декабре 2021 года, обнаружен триметазидин. Расследование по делу всё ещё ведётся.