Врач Шветский прокомментировал версию со стаканом деда в допинговом деле Валиевой
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Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай) в 2022 году Филипп Шветский рассказал, откуда в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой появилась версия с попаданием веществ в организм спортсменки через стакан деда.
«Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в её организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову», — приводит слова врача ТАСС.
Напомним, по ходу Олимпиады в Пекине в допинг-пробе Валиевой, сданной в декабре 2021 года, был обнаружен триметазидин. Следствие по делу спортсменки всё ещё идёт.
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