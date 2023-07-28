Врач Шветский прокомментировал версию со стаканом деда в допинговом деле Валиевой

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай) в 2022 году Филипп Шветский рассказал, откуда в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой появилась версия с попаданием веществ в организм спортсменки через стакан деда.

«Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в её организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову», — приводит слова врача ТАСС.

Напомним, по ходу Олимпиады в Пекине в допинг-пробе Валиевой, сданной в декабре 2021 года, был обнаружен триметазидин. Следствие по делу спортсменки всё ещё идёт.