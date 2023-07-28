МВД Литвы попросило президента страны лишить гражданства Маргариту Дробязко

Министерство внутренних дел Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе письмо с просьбой аннулировать литовское гражданство фигуристки Маргариты Дробязко.

«Дробязко находится в тесном контакте с гражданкой России Татьяной Навкой, имя которой присутствует в санкционном списке, а также поддерживает отношения с другими людьми, указанными в списке. Дробязко публично выражает поддержку государству, которое представляет угрозу безопасности Литвы», — приводит слова заместителя министра внутренних дел страны Арнольдаса Абрамавичюса LRT.

Ранее Департамент государственной безопасности Литвы провёл проверку Дробязко и заявил, что не нашёл доказательства угрозы национальной безопасности страны с её стороны из-за сотрудничества с шоу Татьяны Навки.