Медведева — о работе с психологом: если припёрло, тогда звонишь и сразу сгоряча лепишь

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об опыте работы с психологом и объяснила, почему отказалась от системного посещения специалиста.
«К психологу хожу, систему такую выстроили: если есть нужда, если припёрло, тогда звонишь по видеозвонку и сразу сгоряча лепишь. Системного общения нет. Наверное, надо, но такого нет. Каждому своё.
Например, три календарных года я не выхожу на соревнования, на большую арену. Когда пережила то, что, скорее всего, уже не выйду, думаю: ладно, хорошо, надо ступать хотя бы маленький шажок в настоящий быт, без тренировок, расписания, строгих диет. Разрешить себе прикалываться, жить, по ночам не спать иногда. Для этого нужно было сопровождение. Мне нужен был профессиональный человек, который скажет: это окей, можно! С этого момента я начала заниматься с психологом. Потом: нет, мне нравится страдать. Ушла, через полгода опять пришла.
И так шажочками дошла до сильной рефлексии, что помогает на самом деле. И не нужно еженедельной поддержки. Я месяцами могу жить спокойно, а потом: что-то поняла, что-то мне пришло в голову и надо это обсудить», — сказала Медведева в интервью на Rutube-канале «Чужие письма».
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