Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова отреагировала на намерение Литвы лишить гражданства Маргариту Дробязко

Татьяна Тарасова отреагировала на намерение Литвы лишить гражданства Маргариту Дробязко
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об инициативе Министерства внутренних дел Литвы лишить гражданства страны фигуристку Маргариту Дробязко.

Призёр чемпионатов мира и Европы Дробязко после распада СССР выступала за Литву в танцевальном дуэте с Повиласом Ванагасом и стала 13-кратной чемпионкой этой страны. В последние годы Дробязко и Ванагас участвуют в ледовых шоу Татьяны Навки и Ильи Авербуха, в том числе в телепроектах. 28 июля МВД Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе просьбу о лишении уроженки Москвы Дробязко литовского гражданства.

«Какие-то неумные люди. Она столько сделала для страны, спортсменка с такими достижениями, самым высоким уровнем. Люди, которые делают подобные вещи со своими спортсменами, просто «потрясающие»», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Год назад Дробязко и Ванагас за выступление в шоу Навки в Сочи были лишены государственных наград Литвы, в том числе рыцарского креста ордена Гедиминаса.

Материалы по теме
МВД Литвы попросило президента страны лишить гражданства Маргариту Дробязко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023