Диана Дэвис и Глеб Смолкин опубликовали пост перед дебютным выступлением за сборную Грузии

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, провели последнюю тренировку перед вылетом на турнир Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США), который пройдёт с 31 июля по 2 августа, где спортсмены намерены дебютировать в составе сборной Грузии.
«Заключительная тренировка перед вылетом в Лейк-Плэсид! Очень ждём возможности вновь выйти на соревновательный лёд», – написали фигуристы в социальной сети.
Фото: Из архива Дианы Дэвис и Глеба Смолкина
Напомним, ранее Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в минувшем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.
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