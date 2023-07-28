Диана Дэвис и Глеб Смолкин опубликовали пост перед дебютным выступлением за сборную Грузии

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, провели последнюю тренировку перед вылетом на турнир Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США), который пройдёт с 31 июля по 2 августа, где спортсмены намерены дебютировать в составе сборной Грузии.

«Заключительная тренировка перед вылетом в Лейк-Плэсид! Очень ждём возможности вновь выйти на соревновательный лёд», – написали фигуристы в социальной сети.

Фото: Из архива Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

Напомним, ранее Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в минувшем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.