«2 месяца назад эта высота казалась невозможной». Костомаров — о прогрессе на тренировках
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в своём телеграм-канале опубликовал новое видео с тренировки.
«Два месяца назад эта высота казалась невозможной… А нет, это только казалось. Идём дальше», — подписал ролик Костомаров.
Напомним, 6 июля 46-летнего Костомарова выписали из больницы, где он находился с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. Ещё в больнице фигуристу установили протезы на ногах. В дальнейшем Роману предстоит протезирование рук.
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