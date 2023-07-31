Софья Акатьева возобновила тренировки после стрессового перелома стопы

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева возобновила тренировки после полученного в июне стрессового перелома стопы, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

16-летняя фигуристка вернулась на лёд в понедельник, 31 июля. Вынужденный перерыв в тренировках составил более месяца.

В сезоне-2022/2023 15-летняя Акатьева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, дебютировала на взрослых соревнованиях, одержав победу на чемпионате России. Софья владеет элементами ультра-си: тройным акселем и четверным тулупом.

В начале июня Акатьева стала победительницей звёздного забега фигуристок на открытии Недели лёгкой атлетики в Москве. Соревнования проходили на Никольской улице столицы. Также она была одной из спортсменок, которые завершили минувший сезон участием в шоу в Монголии.