Софья Акатьева возобновила тренировки после стрессового перелома стопы

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева возобновила тренировки после полученного в июне стрессового перелома стопы, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
16-летняя фигуристка вернулась на лёд в понедельник, 31 июля. Вынужденный перерыв в тренировках составил более месяца.
В сезоне-2022/2023 15-летняя Акатьева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, дебютировала на взрослых соревнованиях, одержав победу на чемпионате России. Софья владеет элементами ультра-си: тройным акселем и четверным тулупом.
В начале июня Акатьева стала победительницей звёздного забега фигуристок на открытии Недели лёгкой атлетики в Москве. Соревнования проходили на Никольской улице столицы. Также она была одной из спортсменок, которые завершили минувший сезон участием в шоу в Монголии.
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